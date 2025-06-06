Пятница, 6 Июня 2025 17:23

АрмИнфо. В настоящее время проект по строительству 11-й станции метро г. Еревана <Ачапняк> находится на завершении прохождения комплексной государственной экспертизы, параллельно с чем разрабатывается инвестиционный проект для принятия решения о финансировании строительства и сопутствующих расходах. Об этом, выступая на Межрегиональном российско-армянском форуме, сообщил вице-мэр Еревана Левон Оганесян. При этом он заметил, что мэрия рассматривает несколько моделей финансирования проекта: прямую, заемные средства международных финансовых организаций, привлечение строительных компаний с комплексным предложением финансирования и реализации под ключ.

<Наша цель обеспечить запуск строительных работ уже до конца текущего года или в начале 2026 года>, - сказал вице-мэр, напомнив, что уже полностью готов пакет проектной документации, разработанный российской компанией <Метрогипротранс>, признанной лидером в области метростроения.

Он отметил, что станция метро <Ачапняк> является стратегической, поскольку будет обслуживать один из самых густозаселенных районов столицы (115 тыс. человек) и, распологаясь на правом берегу р. Раздан, станет ключевым узлом для будущего расширения столичного метрополитена. Новая станция, по словам Оганесяна, соединит левый берег реки Раздан с центром города, общая протяженность новой ветки составит полтора километра, включая 210-метровый метромост через ущелье.

Относительно экономической эффективности, вице-мэр заметил, что проект не только обоснован, но и экономически выгоден. Экономическая норма рентабельности (Effective interest rate - EIR) составляет 13,9%, чистая приведенная стоимость (Net present value - NPV) - 89 млрд драмов или $230 млн . <Эти показатели существенно превышают минимальные стандарты для оценки государственных инвестиций и подтверждает высокую социально-экономическую отдачу>, - подчеркнул он.

Таким образом, новая станция метро даст Еревану до 14 тыс. новых пассажиров ежегодно, сократит выбросы СО2 - до 7 тыс. тонн в год, а экономия времени для пассажиров составит до 30 минут на одну поездку. Общая стоимость проекта, как отметил Оганесян, составит около $250 млн., а строительство продлится до 5 лет.

Одним из следующих значимых шагов станет принятие решения о предоставлении статуса этому участку общественно -значимой территории, начало процесса по выкупу земли и возможные переселения. <Затем Комитет по государственным инвестициям под руководством премьер- министра рассмотрит проект, чтобы окончательно решить источники и механизмы финансирования>, - сказал он.