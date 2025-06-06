Пятница, 6 Июня 2025 17:16

АрмИнфо. Комиссию по предотвращению коррупции 4 июня получила заявление ректора Академии адвокатов Армении Ара Зограбяна по поводу высказываний премьер-министра РА Никола Пашиняна в адрес представителей Армянской Апостольской Церкви. Об этом 6 июня в беседе с журналистами в парламенте заявила исполняющая обязанности председателя Комиссии Мариам Галстян.

По ее словам, по одному из пунктов заявления в Комиссии, по собственной инициативе, уже было возбуждено производство. Последнее связано с публикацией премьера от 30 мая (<Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня> - ред.). По остальным предполагаемым нарушениям ведется изучение и, возможно, уже во вторник 9 мая по ним будет принято решение.

Как пояснила Галстян, после инициирования производства Комиссия дает два типа заключений - имеются нарушения правил поведения, или нет. В случае выявления нарушений лица, занимающие политические должности, несут публичную, политическую ответственность. То есть, Комиссия публикует информацию о факте нарушения, а <нарушитель> должен выступить с публичными разъяснениями.

Напомним, что 3 июня Ара Зограбян написал в соцсети, что согласно закону "О государственной службе", должностным лицам следует вести себя цивилизованно и уважительно, а также быть объективными. Однако Пашинян, как заметил юрист, допустил грубые высказывания в адрес высшего духовенства, включая католикоса Гарегина Второго и архиепископа Микаэла Аджапахяна, хотя, согласно закону "О взаимоотношениях Республики и Армянской Апостольской Церкви", государство признает автономию ААЦ в рамках ее духовного служения.

В связи с этим, по словам Зограбяна, в Комиссию по предотвращению коррупции представлена жалоба с призывом рассмотреть факты нарушений Пашиняном правил поведения.