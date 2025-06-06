Пятница, 6 Июня 2025 17:13

АрмИнфо. Армяно-российские отношения имеют богатую историю, они базируются на взаимном уважении и многовековых связях. Об этом 6 июня в ходе X -го российско­армянского межрегионального форума заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, именно региональное сотрудничество придает этим отношениям новое дыхание, практическое содержание и стабильность. Они напрямую связаны с каждодневной жизнью человека - от экономики до образования, от культуры - до туризма. Именно на таких площадках формируются четкие программы, направленные на развитие промышленности, энергетики, науки и инноваций. Спикер обратил особое внимание на программы сотрудничества в гуманитарной сфере.

Симонян подчеркнул, что в условиях геополитических развитий и рисков более чем актуально развитие взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. "Мы стремимся к углублению армяно-российских отношений", - сказал Ален Симонян.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что двустороннее сотрудничество между Россией и Арменией строится на принципах уважения и взаимной выгоды. По ее словам, Армения и Россия - союзники, которые объединены общей историей, культурными, духовными ценностями, стремлением двух народов к устойчивому развитию и процветанию.

"Россия никогда никого ни к чему не принуждает, в отличие от некоторых партнеров, ставящих вопрос ребром "или с нами или ни с кем". Мы не дружим против кого-то... Армения - суверенное, самостоятельное, уважаемое государство, она вправе сама принимать решение. Но что касается российско-армянского сотрудничества, взаимодействия, дружбы - это ценность наших государств и народов", - сказала председатель СФ.