Пятница, 6 Июня 2025 17:02

АрмИнфо. Пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян поспешил опровергнуть слухи об отмене платы за парковку. Между тем оппоненты столичной администрации сообщали о признании недействительным повышения цен <красной линии>, основываясь на решении суда.

<Некоторые представители фракции <Мать Армения> Совета старейшин, а также некоторые СМИ сделали заявления и публикации, которые могут ввести граждан в заблуждение, создавая впечатление, что действующий порядок платной парковки в городе больше не действует и за парковку можно не платить.

Хочу сообщить, что указанная информация не соответствует действительности и действующий порядок остается в силе>, - написал Костанян.

Сегодня ранее член фракции <Мать Армения> Совета старейшин Еревана Арменак Даниелян сообщил в соцсети, что суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване на красных и синих пунктирных линиях. Он отметил, что Административный суд Республики Армения коллегиальным решением из 5 судей удовлетворил заявление фракции <Мать Армения> Совета старейшин Еревана против решения Совета старейшин Еревана от 24.12.2024 г., которым были установлены ставки местных платежей в общине Ереван на 2025 год.

Вместе с тем Даниелян пояснил, что поскольку принятое на 2025 год решение было признано судом незаконным, до принятия Ереванским городским советом нового решения о плате за парковку водители могут парковать свои автомобили в зонах А и В БЕСПЛАТНО.

В свою очередь, юрист Ваге Григорян сообщил, что в настоящее время взимание денег за парковку осуществляется с нарушением закона и по сути является неисполнением судебного акта, противоправным деянием, за которое граждане не могут быть привлечены к ответственности.

Отметим, что с 1 января 2024 года граждане платят 160 тыс. драмов (около $400) в год за парковку на "красных линиях" в центре столицы (в зоне "А" Еревана). Плата за парковку в зоне "Б" составляет 24 тыс. драмов в год. До этого плата, независимо от локации, составляла 12 тыс. драмов.