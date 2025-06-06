Пятница, 6 Июня 2025 16:45

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял находящуюся в Республике Армения с официальным визитом делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян, приветствуя членов делегации, коснулся текущего состояния армяно-российских отношений.

Валентина Матвиенко поблагодарила за тёплый приём и подтвердила готовность Российской Федерации к продолжению сотрудничества с Республикой Армения на основе взаимного уважения и дружбы.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки армяно-российских отношений, включая контакты в межпарламентском формате, а также экономические и культурные связи.