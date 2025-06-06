Пятница, 6 Июня 2025 16:37

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области Республики Армения. Об этом сообщил у себя в соцсети экс-Омбудсмен Арман Татоян.

<Очевидно, что двое несовершеннолетних не могли иметь никакой иной цели, кроме как случайно оказаться в зоне, где вследствие преступных действий 2020-2022 годов незаконно разместились азербайджанские вооружённые силы, превратившие жизнь местных жителей в кошмар.

Таков настоящий облик <дружественного> и <миролюбивого> Азербайджана, с которым армянские власти, ослеплённые жаждой сохранить власть, продолжают лицемерно призывать к <мирному сосуществованию>, <добрососедству> и <экономическому сотрудничеству>.

Именно поэтому на протяжении многих лет я настаивал на необходимости вывести азербайджанских вооружённых служащих из населённых пунктов и с дорог Армении, а также создать зону безопасности. Это необходимо, чтобы жители приграничных общин могли наконец вздохнуть свободно - без страха перед присутствием тех, кто всего несколько лет назад расстреливал армян, обезглавливал, осквернял тела и оставался безнаказанным>, - написал Татоян.

Сегодня ранее Служба нацбезопасности РА сообщила, что жители общины Тех Сюникской области Республики Армения Карен Джангирян (родился 27.06.2007) и Андрей Гягунц (родился 13.01.2008) 6 июня 2025 года около 01:20 на территории, прилегающей к селу Аравус Сюникской области, заблудившись, оказались на территории Азербайджана.

Между тем, по словам экс-главы общины Аравус, члена Совета старейшин общины Тех Арагама Овсепяна, <утром они видели, как они посадили мальчиков в машину и увезли>. На уточняющий вопрос Фактор.тв, удерживали ли азербайджанские силы мальчиков всю ночь и увезли только утром, Овсепян дал положительный ответ, не вдаваясь в подробности. <Не буду раскрывать скобки, как я это видел, что я видел, я вам говорю, их увезли на 100%. Надеюсь, они скоро вернутся, они молодые ребята, только закончили 12-й класс, они должны были пойти в армию через месяц. Родители в очень плохом положении, это ужасно>.