Пятница, 6 Июня 2025 16:29

АрмИнфо. Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколение. Об этом на 39-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армении заявил вице-спикер Парламента Армении Акоп Аршакян, которое проходило на тему <80-летие Великой Победы: единство в защите исторической памяти для будущих поколений>.

Он отметил, что Великая победа служит достойным примером мужества и патриотизма для будущих поколений, а также поводом, чтобы задуматься о разрушительных последствиях войн для всего человечества. По словам Аршакяна, сегодня перед нами стоит важнейшая задача передать эту память следующим поколениям. <Поэтому особенно важно поддерживать инициативы, направленные на сохранение исторической памяти>, - подчеркнул вице-спикер Парламента РА.

Аршакян коснулся и роли армянского народа в ВОВ. <Считаю важным отметить значительную роль армянского народа в ВОВ, который проявил выдающиеся примеры героизма, стойкости и самоотверженности. Было уже отмечено что 800 тыс. армян сражались в составе Советской армии на всех фронтах - от Кавказа до Европы, половина из которых не вернулись с полей сражения. Армянская национальная дивизия Красной армии была единственной дивизией, которая воевала на всех фронтах. Армянские солдаты проявили мужество и доблесть в боях за Брестскую крепость, и Севастополь, на поступках к Москве и Ленинграду, героически в Сталинградской битве, обороняли Северный Кавказ, а также участвовали в штурме Берлина>, - сказал он, напомнив имена великих маршалов Советского Союза-армян Ивана Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна, чьи выдающиеся заслуги в ВОВ навсегда вписаны в летопись истории. Зампредседателя Парламента отметил, что армянские маршалы отличались высоким мастерством и сыграли ключевую роль в Великой победе. Он также напомнил, что более 100 армян удостоились высокого звания Героя Советского Союза, коснулся участия в борьбе с нацизмом армянской диаспоры, на средства которой вместе с Армянской церковью были сформированы танковая колона, эскадрилья, было закуплено большое количество оружия и боеприпасов.

Возвращаясь к деятельности Межпарламентской комиссии, Аршакян с удовлетворением указал, что ее работа, которая направлена на наращивание армяно-российских отношений, ведется на постоянной основе и имеет динамичный характер благодаря регулярным встречам, которые в свою очередь, оказывают значимое содействие в оперативном решении вопросов, представляющих взаимный интерес.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Юрий Воробьев отметил, что за Великую победу является весь советский народ заплатил непомерную цену. <Это основополагающее событие, определившее судьбу братских народов на многие поколения вперед>, - подчеркнул он.

Воробьев также подчеркнул, что они всегда будут помнить о подвиге братского армянского народа. <Мы знаем что здесь берегут память о ветеранах Красной армии и мирных гражданах, принёсших себя в жертву для победы над величайшим злом в истории человечества. Молодежь должна знать правду о войне, о страданиях мирного населения, о трудовых подвигах советского народа. Только так на реальны примерах можно сформировать у молодого поколения иммунитет к идеям неонацизма, научить их ценить мир и стабильность>, - сказал зампреда Совета Федерации.

Он сообщил, что российская сторона обратилась к парламентариям иностранных государств и народов мира с требованием привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет память о борцах с фашизмом, и воинах-победителях. <Только общими усилиями можем защитить правду о той войне, противодействовать объемам неонацизма, не допустить повторению кровавых преступлений против человечества>, - сказал Воробьев.

По его словам, Армению и Россию объединяет не только общая победа и история, но активное сотрудничество в различных сферах. Сегодня двусторонние отношения динамично развиваются по всем направлениям, важным среди которых является и межрегиональное сотрудничество. Межпарламентская комиссия, по словам зампреда, всегда содействует прямым связям между регионами Армении и России.

Отметим, что помимо заседания, сегодня в Ереване проходит 10-й Российско-армянский межрегиональный форум. На пленарном заседании ожидается выступление ряда руководителей субъектов Федерации.

В составе делегации Совета Федерации вошли заместитель председателя СФ Юрий Воробьев , председатель Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Владимир Джабаров, заместитель председателя Комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс, член Комитета по международным делам Александр Карелин , член Комитета по социальной политике Андрей Чернышев.