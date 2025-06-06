Пятница, 6 Июня 2025 16:10

АрмИнфо. Депутаты Сейма Латвии опровергли информацию, распространенную азербайджанскими СМИ, по поводу армянских военнопленных.

Отметим, что 6 марта 2025 года ряд азербайджанских медиа опубликовали информацию о том, что латвийские депутаты охарактеризовали экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна как "международную угрозу" и "приближенного Путина", требуя сурового наказания и акцентируя внимание на якобы "осуждении международным сообществом".

Как отмечается в поступившем в АрмИнфо сообщении, беспартийный депутат армянского парламента, член армяно-латвийской парламентской группы дружбы Тагуи Товмасян официально обратилась к латвийским коллегам, которые и опровергли азербайджанскую фальшифку.

В этой связи она с сожалением напомнила, что Министерство иностранных дел Армении по этому поводу почему -то не выступило с официальным заявлением.

Как пишет Тагуи Товмасян, в ответ на ее запрос депутат Сейма Латвии Эдгарс Таварс в письменной форме сообщил, что подобного заявления или документа не существует. В свою очередь руководитель депутатской группы по содействию сотрудничеству с Арменией в Сейме Латвии Гунарс Кутрис также отметил, что никаких подписей или писем по этому поводу не было, и это явная фальсификация, по которой начато расследование.

"Полученные официальные разъяснения подтверждают, что так называемое "заявление" на самом деле и является дезинформацией, распространенной азербайджанской стороной. С сожалением приходится констатировать, что внешнеполитическое руководство Армении не только не отреагировало на эту ложную информацию, но и не предприняло необходимых шагов для представления правды и защиты государственного достоинства", - написала в этой связи Товмасян.

Напомним, что 5 июня на брифинге с журналистами министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что последнее обсуждение вопроса о судьбе находящихся в азербайджанских тюрьмах армянских военнопленных состоялось в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что эти обсуждения не дали результатов.