Пятница, 6 Июня 2025 16:07

АрмИнфо. 6 июня председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую спикером Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Как передает пресс-служба НС РА, вначале Симонян провел встречу со своим российским коллегой тет-а-тет, после чего последовала встреча в расширенном составе.

Спикер НС поблагодарил Валентину Матвиенко за визит в Армению, отметив, что подобные взаимные визиты важны с точки зрения развития двусторонних отношений, в частности, подчеркнув тот факт, что визит проходит в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, спикер Совета Федерации поблагодарила Алена Симоняна за теплый прием .

В ходе встречи собеседники обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня, как политической, так и экономической, образовательной и культурной, указав, в том числе, и на важность развития межпарламентского сотрудничества.

Отдельно были упомянуты региональные развития. Спикер Национального Собрания подтвердил позицию Армении по установлению прочного мира в регионе, отметив, что Армения ждет подписания мирного договора с азербайджанской стороной по уже согласованному документу.

Председатель Совета Федерации, в свою очередь, подчеркнула, что Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионе.

Ален Симонян обратил внимание своего российского коллеги на проблему военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане и пропавших без вести лиц.

Затем спикер НС РА и председатель Совета Федерации приняли участие в официальном открытии 39-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Армении.

Ален Симонян и Валентина Матвиенко также осмотрели здание АН и приняли участие в выставке "Дорога в Санаин: история одного детского дома", материалы для которой предоставили Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Музей "Государственный мемориальный комплекс обороны и блокады Ленинграда".