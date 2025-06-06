Пятница, 6 Июня 2025 15:12

АрмИнфо. Сегодняшнее заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов Армении и России является еще одним важным шагом на пути укрепления диалога между законодательными органами двух стран. Об этом в ходе открывшегося 6 июня в Ереване заседания комиссии заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

В своем выступлении спикер подчеркнул, что межпарламентская комиссия зарекомендовала себя как эффективную площадку для открытого и продуктивного диалога и обмена мнениями. Спикер выразил надежду на эффективный обмен мнениями, выразив при этом уверенность, что данный формат будет способствовать углублению традиционной дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Он заметил, что Армению и Россию, народы двух стран объединяет многовековая дружба.

Напомнив о теме форума, который посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Симонян призвал всячески противостоять попыткам искажения и фальсификации истории Победы в ВОВ.

Эту Победу спикер назвал одной из объединяющих ценностей в отношениях между двумя странами. "Это - одна из славных страниц общей истории, где проявились лучшие качества народов Советского Союза. Народы проявили героизм и самоотверженность ради достижения победы", - отметил он, добавив, что сегодня общей обязанностью является память о Великой Победе, которую необходимо передавать поколениям, противостоять попыткам искажения и сохранять историческую правду", - сказал глава армянского парламента.