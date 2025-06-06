Пятница, 6 Июня 2025 15:00

АрмИнфо. Группа прозападников 6 июня вновь организовала пикет у здания парламента Армении в связи с ожидаемым визитом председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, прибывшую сегодня в Ереван с официальным визитом.

В ходе акции протеста, известный своей русофобствующей позицией, экс-депутат Национального Собрания Армении, лидер партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян скандировал лозунги "Россия - вон из Армении". Он подчеркнул, что цель пикета - продемонстрировать, что Армения больше не рассматривает Россию как своего союзника, поскольку она ведет гибридную войну против Армении.

В свою очередь лидер "Европейской партии Армении" Тигран Хзмалян добавил, что пикет был организован не только для выражения недовольства в связи с прибытием Матвиенко, но и с целью призвать правительство и Национальное собрание Армении определиться в проводимой ими политике. Он напомнил, что парламент 64 дня назад принял закон о вступлении в Европейский Союз, однако до сих пор не было представлено ни одной заявки. Хзмалян подчеркнул, что попытка "усидеть на двух стульях" невозможна, так как это не принимается ни Россией, ни Европой.

Примечательно, что в ходе пикета к парламенту Армении прибыла группа граждан, поддерживающих интеграцию с Россией и выступающих в защиту союза Армении с Россией. Между протестующими произошла стычка, они стали оскорблять друг друга, для предотвращения столкновения вмешалась полиция. Группа пророссийских граждан выразила убеждение, что "если бы Армения как союзник действовала правильно, то действия российских властей были бы иными".

Напомним, что и 21 мая таже группа русофобствующих политиков организовала аналогичный пикет перед зданием Министерства иностранных дел РА, где в это время проходила встреча глав внешнеполитических ведомства Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.