Пятница, 6 Июня 2025 13:10

АрмИнфо. По данным 12 спутниковых наблюдений, проведённых организацией Caucasus Heritage Watch, Азербайджан уже разрушил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия, включая церкви и кладбища.

Как сообщили АрмИнфо в научно-аналитическом фонде "Гегард", данная информация была озвучена во время слушаний на тему "Условия свободы вероисповедания в Азербайджане", организованных Комиссией США по международной свободе вероисповедания (USCIRF). Ведущий исследователь Caucasus Heritage Watch Хусик Гулян подчеркнул, что это не первый случай уничтожения армянского наследия со стороны Азербайджана - аналогичные действия имели место в Нахиджеване, где были разрушены армянские памятники.

Кроме того, исследователь указал на практику культурного присвоения, когда Азербайджан объявляет армянские религиозные объекты албанскими и использует это для уничтожения армянских надписей с этих сооружений. В связи с этим он призвал правительство США реализовать программу мониторинга, подчеркивая, что сохранение армянского наследия является важным аспектом защиты прав человека.

В ходе слушаний глава комиссии USCIRF Стивен Шнек добавил, что ситуация в Азербайджане остаётся крайне тревожной. По его словам, по сравнению с 2023 годом многие проблемы остаются нерешёнными. "Законы о религии в стране строго ограничивают возможности для регистрации и функционирования религиозных организаций. Даже зарегистрированные структуры сталкиваются с бюрократическими препятствиями и постоянным контролем со стороны правительства", - отмечается в сообщении.

В связи с этим Шнек призвал госсекретаря США Марко Рубио сохранить Азербайджан в специальном списке наблюдения, учитывая ситуацию в Арцахе. В свою очередь редактор новостной службы Forum 18 Феликс Корли обратил внимание, что во время конфликта армяне подвергались жестокому обращению, в том числе на религиозной почве. В этой связи он выразил сомнения относительно возвращения армян в свои дома, утверждая, что режим президента Ильхама Алиева не допустит этого, а армянское религиозное наследие ожидает тяжелые времена.

В заключение представитель USCIRF Вики Харцлер подчеркнула необходимость введения и применения санкций против Азербайджана до тех пор, пока страна не изменит свою политику.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.