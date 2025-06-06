Пятница, 6 Июня 2025 12:34

АрмИнфо. Инициатива жены премьера Никола Пашиняна <Учиться - это модно> проводится на бюджетные деньги. Об этом заявил глава аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян 6 июня на парламентских слушаниях по исполнению госбюджета за 2024 год.

<Это мероприятие премьер-министра, одна из его приоритетных программ, реализуется на средства аппарата премьер-министра>, - сказал Арутюнян.

Отметим, что инициатором движения <Учиться - это модно> супруга армянского премьера, исполнительный директор фонда <Мой шаг> Анна Акопян. Ее цель - сделать образование трендом номер один в общественной жизни, мотивировать самообучение, учебу среди самих учителей, а также изменить общественную среду таким образом, чтоб образование стало модным. В рамках данной инициативы фонд приглашает людей, активно вовлеченных в общественную жизнь и формирующих мнение на социальных и медиа-площадках.

Некоторые из этих встреч проводятся с участием и самого премьера, который читает лекции участникам. На них премьер продвигает также идеологию <реальной Армении>.