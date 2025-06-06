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 Пятница, 6 Июня 2025 11:44
Александр Аванесов

Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"

Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"

АрмИнфо. Глава армянского правительства Никол Пашинян в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня".  Об этом в свой статье пишет член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

Политолог напомнил о нападках премьера на Армянскую Апостольскую церковь и ее предводителя -  Католикоса всех армян Гарегина II. Теперь объектом для нападок со стороны главы государства стали бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканяна и экс-президент  РА Роберт Кочарян.  "Он говорит все, что хочет, без минимальной нормы этикета, продолжая оставаться все тем же,  кем был семь лет назад. Если бы ему было нужно, он мог бы легко выбрать и другую цель, допустим, условного Генриха Мхитаряна. С таким же энтузиазмом он мог бы адресовать в адрес бывшего полузащитника сборной Армении выражения, типа "Кто он? Футболист ниже среднего уровня, пусть следователь выяснит, сколько голов он не забил, сколько плохих передач выдал, человек, который ничего не понимает в футболе, что он делает в Италии, его отец вообще русский шпион, поскольку играл в годы Советского Союза", - отметил политолог.

Он добавил, что премьер мог бы все это высказать.  "Что бы за этим последовало?  Группа из 5-6 членов правящей партии "Гражданский договор", находящаяся в состоянии человеческого дефолта, немедленно поддержала бы его, а пара министров указала бы на то, что премьер­министр таким образом поднимает вопрос о реформах в спортивной сфере. И, напротив, со стороны нескольких нормальных, адекватных людей последовала бы резко отрицательная реакция, типа того, как это возможно, что он "использует всех нас".  Реакция нормальных людей на все эти проявления также  неизменна, поэтому одинаково неэффективна. Дальше жизнь продолжилась бы в том же духе, до следующего субъекта критики, с другими именами и с другими темами. А каждый раз менять сценарий и  содержание ответов у нас просто  не хватает  воли. Исправить Никола невозможно. Более того, когда вы говорите, что это безобразие, он в ответ заявляет, что получил вотум доверия народа в 2021 году.  Чтобы этот пошлый сценарий не повторялся бесконечно, нужны изменения в нашей работе, восприятии, в управлении и в риторике", - считает политолог.

Он напомнил, что последние полгода в политических кругах муссируется одна и та же тема о том, что рейтинг Никола Пашиняна очень низкий, и в этих условиях у него нет шансов быть избранным. "Это правда, но я предупреждал и предупреждаю всех, что Никол  делает из этого один вывод:  менять условия,  в том числе, все незаконные и  безобразные действия: аресты, дискредитация, возбуждение дел, клевета, все.  В прессе распространяются слухи, что на группу депутатов хотят возбудить уголовные дела, за ними постоянно следят, записывают, снимают на видео и т. д.  Конечно, они могут это сделать, но для всех очевидно одно: Никол силен только потому, что его противники слабы. Чтобы нарушить семилетний сценарий, содержание борьбы отвергающего общества должно претерпеть кардинальные изменения. Широкая общественность, мы все стали обществом, потребляющим ментальный мусор, которое не может выбраться из этого кошмара.  Обществу необходимо дать новое содержание, новую мечту, если хотите. Организационное содержание и структура борьбы должны быть кардинально изменены. И это вполне возможно", - считает Ваге Ованнисян.

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