Пятница, 6 Июня 2025 11:11

АрмИнфо. Жена главы МИД Армении Арарата Мирзояна Гоар Абаджян назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций> (Enterprise Armenia), сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер Тигран Хачатрян накануне представил нового директора сотрудникам фонда.

Он выразил уверенность, что она использует свой опыт и знания, накопленные в частном секторе, для реализации миссии Фонда.

<Выразив благодарность за оказанное доверие, Гоар Абаджян заверила, что приложит максимум усилий для привлечения инвестиций и достижения значимых результатов в улучшении инвестиционной среды>, - говорится в сообщении.

Должность директора фонда оставалась вакантной с января 2025 года, когда ушел в отставку занимавший ее Левон Оганесян.