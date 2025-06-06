Пятница, 6 Июня 2025 11:10

АрмИнфо. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Национального Собрания РА Ален Симонян 6 июня утром возложили цветы к Вечному огню в ереванском Парке Победы.

Напомним, что российская парламентская делегация, возглавляемая Валентиной Матвиенко, прибыла в Армению накануне для участия в 39-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. Главной темой заседания станет 80-летие Великой Победы.