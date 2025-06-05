Четверг, 5 Июня 2025 21:03

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе, прибывшую в Армению с официальным визитом.

Как сообщили в МОНКС, на встрече также присутствовали заместители министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян, Альфред Кочарян, Даниел Даниелян, заместитель министра культуры Грузии Георгий Мирцхулав и Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе.

Приветствуя делегацию, министр подчеркнула дружественные и партнерские отношения, сложившиеся между Арменией и Грузией, особо отметив важность углубления сотрудничества в сфере культуры в частности. Жанна Андреасян выразила уверенность, что Дни культуры Грузии, которые пройдут в Ереване 5-7 июня, будут способствовать активизации двустороннего культурного диалога и выведению партнерства на новый уровень.

Глава армянского МОНКС придала важность расширению отраслевого сотрудничества, особо выделив реализацию совместных кинопроектов, а также обмен опытом в сферах кинематографии и новых медиа. Она отметила, что подобные проекты могут способствовать международному продвижению культуры двух народов и распространению национальных традиций в современных форматах.

В ходе встречи также обсуждались вопросы деятельности и развития Государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна в Тбилиси. Министр поблагодарила грузинскую сторону за поддержку деятельности театра, отметив, что Министерство также продолжает оказывать поддержку театру в организации спектаклей и реализации других инициатив. В этом контексте обсуждался вопрос организации совместного мероприятия в 2025 году.

Министр также предложила рассмотреть возможности сотрудничества между театрами Армении и Тбилиси посредством совместных спектаклей, взаимных визитов и программ обмена в сфере исполнительского искусства. Она подчеркнула, что взаимная презентация классических и современных пьес может внести значительный вклад в новое восприятие и распространение ценностей национальной литературы среди зрителей двух народов. В рамках сотрудничества в сфере театрального искусства было отмечено, что между Государственным театром музыкальной комедии имени Акопа Пароняна и Театром имени Руставели во главе с известным грузинским режиссером Робертом Стуруа сложилось устойчивое партнерство. Проводятся совместные постановки и гастроли. Также было отмечено сотрудничество Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна и Грузинского оперного театра, в том числе реализация совместных инициатив при участии режиссера Нино Ананиашвили.

В ходе встречи также обсуждались реставрационные работы в доме-музее Ваана Теряна в селе Гандза, Джавахк. Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией торжественной церемонии открытия музея в рамках празднования 140-летия поэта.

Министр также коснулась сотрудничества в сфере образования, в частности, подчеркнув деятельность Центра грузинских исследований, созданного в Ереванском государственном университете в 2024 году, что является важным шагом в изучении и распространении грузинского языка в Армении.

Жанна Андреасян придала важность организации молодежных конференций между Арменией и Грузией, подчеркнув актуальность развития контактов и диалога между молодежью двух стран, укрепления дружеских связей и реализации новых совместных инициатив. Министр Андреасян сообщила, что в июле 2025 года в Апаране, молодежной столице Армении, планируется провести ежегодную трехдневную молодежную конференцию между Арменией и Грузией. По словам министра, это послужит площадкой для развития сотрудничества между молодыми деятелями искусства, развития диалога и инициирования совместных проектов.

Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе выразила благодарность за теплый прием и надлежащую организацию Дней грузинской культуры, выразив готовность к углублению сотрудничества в сфере культуры. Тинатин Рухадзе подчеркнула необходимость регулярных обменов культурными делегациями между творческими коллективами, художниками, музыкантами, кинематографистами и архитекторами. Также была подчеркнута важность прямого сотрудничества между армянскими и грузинскими музеями. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.