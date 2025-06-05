Четверг, 5 Июня 2025 18:59

АрмИнфо. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Республику Армения с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба СФ РФ.

Источник отмечает, что программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны. В частности, планируется беседа с председателем Национального Собрания Аленом Симоняном. Валентина Матвиенко и Ален Симонян также откроют 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армении. Основная тема - "80-летие Великой Победы: единство в защите исторической памяти для будущих поколений".

В этот же день председатель Совета Федерации примет участие в Десятом Российско-армянском межрегиональном форуме. На пленарном заседании ожидается выступление ряда руководителей субъектов Федерации.

В составе делегации Совета Федерации - заместитель председателя СФ Юрий Воробьев , председатель Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Владимир Джабаров, заместитель председателя Комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс, член Комитета по международным делам Александр Карелин , член Комитета по социальной политике Андрей Чернышев .