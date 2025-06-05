Четверг, 5 Июня 2025 18:42

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян анонсировал визиты ряда политиков из государств региона.

В частности, на совместном заседании комиссий Национального Собрания РА, на котором обсуждается выполняемость госбюджета страны 2024 года, министр сообщил о скором визите в страну президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Кроме того, Мирзоян сообщил о визите уже в самое ближайшее время министра иностранных дел Грузии Маки Бочорошвили, которая примет участие в Днях культуры Грузии в Армении.