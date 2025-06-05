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 Четверг, 5 Июня 2025 18:40
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Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем

Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем

АрмИнфо. Вопросы, касающиеся обстрелов приграничных сел Сюникской области, продолжают вызывать серьезное беспокойство, в связи с чем проводятся обсуждения с обеих сторон, однако они не гарантируют их отсутствие завтра. Об этом 5 июня на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Как пояснил глава МИД, армянская сторона проявляет готовность провести необходимые расследования, однако действия азербайджанской стороны пока не достигают уровня, который мог бы гарантировать отсутствие подобных инцидентов в будущем.

По словам министра, они активно информирует азербайджанскую сторону о происходящих обстрелах, подчеркивая, что они исходят именно с территории Азербайджана. "Азербайджанская сторона, в свою очередь, во время встреч утверждает, что стреляет не она, а мы. В ответ мы просим их предоставить доказательства своих слов и предлагаем организовать совместный механизм расследования пограничных инцидентов, который бы реагировал на сигналы и фиксировал события на месте," - пояснил глава МИД.

Мирзоян также заверил, что по этому вопросу с Азербайджаном даже существует некоторое понимание. "Все, о чем мы говорим, касается вопросов, по которым нельзя заявить о наличии окончательного согласия. Тем не менее, нельзя сказать, что ни одна из сторон не слышит друг друга; на местах ведется работа с обеих сторон. Однако окончательных решений, удовлетворяющих всех, пока нет, поскольку речь идет об очень деликатных вопросах", - резюмировал министр.

Отметим, что приграничные села Сюникской области периодически подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана. Между тем, в Министерстве обороны Армении лишь призывают азербайджанскую сторону расследовать факты обстрелов, не предпринимая никаких иных действий.

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