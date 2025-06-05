Четверг, 5 Июня 2025 18:13

АрмИнфо. Согласование полного текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижением, несмотря на все имеющиеся проблемы. Об этом 5 июня в комиссиях Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, с момента заявления о согласовании текста документа уровень безопасности Армении несколько повысился. Тем не менее, как считает министр, с институциональной точки зрения опасность эскалации ситуации имеется всегда. "Эта опасность будет присутствовать до тех пор, пока мирный договор между странами не подписан", - сказал глава МИД, комментируя ранее поступившее сообщение Госдепа США о возможности эскалации конфликта. Мирзоян подчеркнул, что проект мирного договора между двумя государствами позволит решить и все оставшиеся проблемы, в том числе, озабоченности Баку.

Мирзоян затруднился ответить на вопрос, почему в таком случае азербайджанская сторона постоянно подвергает обстрелам территорию Армении. По его словам, в любом случае, позиция Еревана по этой проблеме остается той же: создать совместную комиссию по расследованию всех случаев обстрелов.