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 Четверг, 5 Июня 2025 16:22
Наира Бадалян

Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.

Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.

АрмИнфо. С момента своего создания - 5 декабря 2024 года, на Единый счет взысканных средств поступило 16 млрд 953 млн 382 тыс. драмов, что эквивалентно 44 млн 177 тыс. долларов США. Об этом сообщила генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян 5 июня на очередном заседании правительства.

Напомню, что постановлением правительства от 5 декабря 2024 года средства в целях восстановления ущерба, причиненного государству, общине, организациям с государственным или общинным участием, государственным или общинным некоммерческим организациям в уголовном судопроизводстве, зачисляются на Единый счет взысканных средств, управляемый Министерством финансов.

По словам генпрокурора, в рамках функции конфискации имущества незаконного происхождения с 2021 года по настоящее время в производстве Антикоррупционного суда находится 152 дела. По искам наложен арест примерно на 1500 объектов недвижимости, 290 движимого имущества, 400 прав на участие в юридических лицах и 540 млрд драмов. Стоимость арестованного имущества и участия в юридических лицах пока не оценена.

Общая стоимость иска по 152 искам превышает около 600 млрд драмов. По 5 искам вынесены судебные акты, которые пока не вступили в законную силу и обжалованы как генеральной прокуратурой, так и ответчиками.

Вардапетян также отметила, что в течение 2023-2024 годов генеральная прокуратура в рамках функции по изъятию имущества незаконного происхождения заключила 8 мировых соглашений, по которым Республике Армения было передано 7 объектов недвижимости, 2 движимых имущества, по состоянию на 3 июня 2025 года 815 миллионов 200 тысяч драмов и 50 тысяч 720 евро. Рыночная стоимость недвижимого имущества превышает 4 миллиарда 200 миллионов драмов.

В течение 2018-2024 годов в результате продолжающихся и завершенных уголовных производств (стадия предварительного расследования), уголовных дел, завершенных в судах, исков и соглашений о защите государственных и общественных интересов, мер прокурорского воздействия, применяемых Военной прокуратурой, а также с 2023 года в результате применения инструментария по конфискации имущества незаконного происхождения, Республике Армения возвращено около 210 млрд 79 млн драмов (536 млн 216 тыс. долларов США) имущества и денежных средств, из которых 46% или 96 млрд 934 млн драмов (247 млн 773 тыс. долларов США) имущества и денежных средств.

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