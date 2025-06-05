Четверг, 5 Июня 2025 16:16

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян считает, что в фейсбуковских записях премьер-министра РА Никола Пашиняна отсутствует оскорбления в адрес Армянской Апольской церкви.

"Оскорбления звучали с трибуны Национального Собрания из уст одного из оппозиционных депутатов. Эти оскорбления порой доходили до сексуального характера", - заявил Симонян 5 июня журналистам. Он добавил, что когда речь идет о вере и душе, необходимо говорить о том, есть такое или иное явление или нет, а не то, нужно было об этом говорить или нет.

Симонян отметил, что в церкви есть множество достойных уважения людей, поэтому нужно разграничивать ААЦ от "некоторых бизнесменов и

нарушивших церковные каноны лиц". "Я и мои друзья первые стоим на страже Армянской церкви. Они слуги верующих вне зависимости от того, каким имуществом владеют в центре Еревана и Эчмиадзине. Если не ответят на вопросы, думаю, мы сами ответим на этот вопрос. Не знаю, каким образом. Или нужно выяснить, что этого нет (нарушения обета безбрачия - ред.). Если это будет так, то он (Католикос всех армян - ред.) должен уйти", - подчеркнул Ален Симонян, выразив уверенность, что против властей ведется гибридная война, которая будет усиливаться.

На вопрос представителей масс-медиа прокомментировать, как в таком случае воспринимать матерное выражение премьера в адрес одного из руководителей ААЦ, Симонян заметил, что каждое ругательство имеет свое объяснение.

В то же время, спикер, комментируя утверждения о том, что процессы вокруг ААЦ могут быть связаны с Азербайджаном, заметил, что это бред тех, кто собрался вокруг второго президента РА Роберта Кочаряна. По его оценке, "почти доказанный" факт, что Роберт Кочарян - коррупционер, поэтому "пытаются представить и других коррупционерами".

Отметим, что сегодня премьер- министр РА со своей страницы в Facebook вновь поднял вопрос об обете безбрачия Католикоса всех армян. "По моему мнению, Католикос всех армян является непререкаемым авторитетом, непоколебимым защитником справедливости, непререкаемым источником истины. Я не могу поверить, что Католикос может выступать в роли подавителя истины, не могу поверить, что из уст Католикоса может исходить что-то иное, кроме истины. Пусть сам Гарегин II прояснит: нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок? Мы, его паства, имеем право услышать от него правду", - написал Пашинян.

"Эпопея" с целибатом священнослужителей началась после заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина о том, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку "реальным собственником этих объектов, памятников является государство". В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него "модного" ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием "Учиться - это модно" - ред.), а также на "внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов". На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе: "Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня". Через какое- то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?". Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь "решающий голос" в вопросе избрания Католикоса, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. И уже который день Пашинян требует разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок, "поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником". "Этот вопрос должен быть прояснен в срочном порядке", - считает глава правительства.