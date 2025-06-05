Четверг, 5 Июня 2025 15:03

АрмИнфо. У здания правительства Армении одновременно проходят две акции протеста. Одна из них организована жителями села Прошян, которые вновь выступают против изменений в транспортном обслуживании.

В беседе с журналистами протестующие напомнили, что ранее организованные протесты привели к сохранению маршрута автобуса номер 25.

Между тем, по словам местных жителей, они предполагают, что транспортная компания "Мульти Транс" намерена ограничить работу маршрута 25, стремясь монополизировать транспортное обслуживание в селе. Жители утверждают, что компании принадлежит автобус номер 277, и она хочет сделать его единственным средством передвижения для села. Однако прошянцы подчеркнули, что одного автобуса недостаточно для удовлетворения их потребностей, и они категорически против таких планов.

"Есть слухи, что водителям автобуса номер 25 поступают угрозы. Водители автобуса номер 277 предупреждают также местных жителей, что ситуация может измениться и маршрут 25 вскоре прекратит свою работу. Кроме того, остается нерешенной проблема с доступом к остановке, где останавливается этот автобус, поскольку некоторым жителям приходится преодолевать значительные расстояния", - отметили жители села.

Вместе с тем, прошянцы заявили, что не против работы автобуса 277, однако при условии, что сохранится маршрут 25 автобуса.

Одновременно у здания правительства проходит другая акция протеста, связанная с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Протестующие утверждают, что действия премьера выходят за рамки допустимого, и граждане несут ответственность за то, что он позволяет себе подобные заявления.

"Сегодня нашей страной управляет человек, который является злом по всем законам, и армяне не должны позволять ему и его однопартийцам продолжать совершать свои преступления", - отметили участники акции.

Протестующие обратили внимание, что вопросы, которые Пашинян поднимает в повестке дня, не соответствуют актуальным проблемам общества. "Жители Армении сегодня имеют один главный вопрос - Никол Пашинян должен уйти и подвергнуться уголовной ответственности за все свои деяния", - заявили они.

Вместе с тем, участники акции протеста убеждены, что нападки премьера на церковь не являются новыми и лишь продолжают политику, которая обслуживает интересы Турции и Азербайджана.

Напомним, что ранее жители села Прошян протестовали против повышения цены за проезд на транспорте. Они заявляли, что после того, как обслуживание маршрута было передано компании "Мульти Транспорт" стоимость проезда повысилась до 250 драм.

Отметим, что уже на протяжении нескольких дней премьер-министр Никол Пашинян требует разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок. Заявления премьера вызвали шквал недовольства граждан и оппозиционных деятелей, которые выступили в защиту ААЦ.