Четверг, 5 Июня 2025 15:01

АрмИнфо. Один из важных этапов становления государства - отчетность по части обязательств и ответственности каждого в государстве перед народом. Подобным образом Главный уполномоченный по делам Диаспоры Армении Заре Синанян прокомментировал журналистам в ходе брифинга длящийся уже несколько дней дискурс, связанный с интересом премьер-министра Армении Никола Пашиянна о соблюдении обета безбрачия Католикосом Всех Армян Гарегином Б.

<Не вижу необходимости комментировать заявления премьер-министра, он сам пояснил, что имел в виду. Знаю, только что есть очевидные проблемы, связанные с верховными санами Церкви, которые явны не только для народа Армении, но и для внушительной части Диаспоры>, - сказал Синанян.

Относительно того, что думают в Диаспоре о происходящем, Уполномоченный заметил, что поскольку она многомиллионная, есть лица, организации, которые безукоризненно согласны с премьер-министром, а есть и те, кто имеют обратное мнение. Подобный дискурс, по его мнению, не может нанести урон церкви. Более опасным для церкви Синанян назвал наличие людей в церковной иерархии, которые компрометируют ее и игнорируют внутренний устав.