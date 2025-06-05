Четверг, 5 Июня 2025 14:53

АрмИнфо. В 2025 году из озера Севан будет разрешен водозабор в объеме до 131,8 млн куб м. Постановление об этом было принято 5 июня на заседании правительства.

Как говорится в пояснении к документу, согласно заявке на воду, представленной водопользователями, площадь земель, подлежащих орошению по договору в поливной период 2025 года из орошаемых земель, находящихся под контролем оросительных систем, питаемых из деривационной системы Севан-Раздан, составила около 30 тыс. га, а потребность в оросительной воде в верховьях систем и объем воды, сбрасываемой по руслу реки для промывки реки Раздан (из водохранилища Ахбюрак в озеро Ереван), составит около 446,1 млн м3.

Указанную потребность в воде планируется обеспечить за счет воды из реки Раздан в объеме около 201,7 млн м3, из водохранилища Азат - около 65,2 млн м3, из водохранилища Апаран - около 20,4 млн м3, с учетом прогноза водности рек РА на 2025 год, подготовленного ГНКО <Центр гидрометеорологии и мониторинга> Министерства окружающей среды РА <Прогноз элементов весеннего половодья>.

При этом планируется обеспечить около 31,3 млн м3 производства воды за счет работы насосных станций Мхчян и Ранчпар-Аревшат на максимальной мощности (всего 318,6 млн м3).

Разница между потребностью и возможным забором воды из вышеуказанных водных объектов, водоснабжение составляет около 127,5 млн м3 (446,1-318,6=127,5 млн м3) (уточненный прогноз представлен уполномоченным органом), руководствуясь требованиями Закона РА <Об утверждении годовых и комплексных программ по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистем озера Севан>.

В связи с этим, текущим решением кабмина предусмотрен попуск из озера до 131,8 млн м3 для целей орошения, в том числе забор воды в размере 4,3 млн м3 компанией- водопользователем <Гегаркуник>, как определено в разрешении на водопользование.

Между тем, в 2023-м году попуск воды из озера Севан превысил установленные законом 170 млн.куб.м. - достигнув 228.234 млн куб.м., а в 2022-м - показатель оказался ниже - в размере 165.063 млн куб.м. В 2024 году объем забора воды из озера Севан составил 170 млн куб м.

Напомним, что 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров.