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 Четверг, 5 Июня 2025 11:39
Александр Аванесов

Айакве:  Пашину нужна новая цель, и теперь этой целью является ААЦ

Айакве:  Пашину нужна новая цель, и теперь этой целью является ААЦ

АрмИнфо.Без сомнения, премьер-министр Армении Никол  Пашинян занимается деструктивной деятельностью. Об этом говорится в заявлении гражданской инициативы "Айакве" в связи с новыми нападками со стороны властей на Армянскую Апостольскую церковь и ее предводителя Католикоса всех армян Гарегина II.

В посте инициативы, размещенном в Telegram канале отмечается, что Пашинян понимает, что скоро выборы скоро, а его рейтинг упал до максимально низкого уровня, поэтому ему нужно перепозиционировать себя как якобы представителя народа. "Для этого ему нужна новая цель, и теперь этой целью является ААЦ.   О других лицах и организациях, которые стали мишенью Пашиняна, все уже было сказано.  Кто-то поверил в эти обвинения,  а кто-то нет. Теперь ему нужна новая тема и новый объект конфликта.  Армянская Апостольская Церковь должна стать мишенью, чтобы появился острый конфликт, возникли новые вопросы, которые стали бы предметом обсуждений, и те граждане Республики Армения, которые не являются последователями Армянской Апостольской Церкви, или те, кто по объективным или субъективным причинам недовольны деятельностью тех или иных священнослужителей или разочарованы, или не воспринимают глубоко роль и миссию Армянской Апостольской Церкви, должны быть привлечены в их поле и поставлены перед выбором", - говорится в заявлении инициативы.

Отметим, что сегодня премьер-министр РА со своей страницы в Facebook вновь поднял вопрос об обете безбрачия Католикоса всех армян. "По моему мнению, Католикос всех армян является непререкаемым авторитетом, непоколебимым защитником справедливости, непререкаемым источником истины. Я не могу поверить, что Католикос может выступать в роли подавителя истины, не могу поверить, что из уст Католикоса может исходить что-то иное, кроме истины.  Пусть сам Гарегин II прояснит: нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок?  Мы, его паства, имеем право услышать от него правду", - написал Пашинян.

"Эпопея" с целибатом священнослужителей началась после заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина о том, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку "реальным собственником этих объектов, памятников является государство". В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него "модного" ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием "Учиться - это модно" - ред.), а также на "внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов".

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе:  "Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня".  Через какое- то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?". Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь "решающий голос" в вопросе избрания Католикоса, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. И уже который день Пашинян требует разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок, "поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником". "Этот вопрос должен быть прояснен в срочном порядке", - считает глава правительства, который, казалось бы, должен был быть озабочен выстрелами азербайджанских ВС в направлении Сюника, неопределенностью вокруг мирного договора и все новых требований со стороны Баку.

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