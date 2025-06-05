Четверг, 5 Июня 2025 10:22

АрмИнфо. Сегодня в Ереван с двухдневным визитом прибывает парламентская делегация Российской Федерации, возглавляемая председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания РА, в рамках визита состоится 39-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству НС РА и ФС РФ.

Согласно данным армянских СМИ, в Армению прибудет представительная делегация российских парламентариев, а также два губернатора российских регионов. Валентина Матвиенко посетит комплекс в Цицернакаберде, где возложит цветы к мемориалу жертв Геноцида армян, после чего она побывает в мемориальном комплексе "Мать Армения", где воздаст дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Предусмотрены встречи главы российской делегации с премьер-министром РА Николом Пашиняном и председателем НС РА Аленом Симоняном.

Ранее спикер НС РА сообщал журналистам, что лично встретит российскую делегацию.