Среда, 4 Июня 2025 18:36

АрмИнфо.Представители комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и Азербайджана обсудили возможности для совместного проведения соответствующих поисковых работ в целях определения их судеб. Об этом 4 июня журналистам заявил директор Служба национальной безопасности РА Армен Абазян, комментируя итоги состоявшейся встречи представителей комиссий.

По словам главы СНБ, это была уже вторая по счету встреча. Достигнута предварительная договоренность о том, что работа в направлении поиска пропавших без вести будет носить последовательный характер. "Я лично положительно оцениваю эту встречу", - заявил глава СНБ, добавив, что пока не может сказать, когда армянские поисковые группы войдут на территорию Азербайджана в целях проведения совместных поисковых работ.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема армянских военнопленных, Абазян заметил, что данная проблема беспокоит всех. "Мы больше всех заинтересованы в том, чтобы наши граждане вернулись как можно скорее. Сейчас я не могу сказать, будет ли результат завтра или через пять дней, через месяц или через год, но хочу заверить, что с нашей стороны делается все возможное для получения положительного результата", - сказал Армен Абазян.

Ранее сегодня СНБ распространила сообщение, согласно которому состоялась встреча представителей комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и Азербайджана. В ходе обсуждения стороны затронули гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб пропавших без вести в ходе конфликта. На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией, а также организации и координации поисковых работ. Стороны подчеркнули важность постоянного диалога в гуманитарной сфере и подтвердили готовность продолжать контакты на благо семей пропавших без вести лиц.

Напомним, что директор СНБ Армен Абазян возглавляет в Армении комиссию по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших.

Ранее сообщалось, что с 1992 по 2023 годы число пропавших без вести армян составляет 1016 человек.