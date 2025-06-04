Среда, 4 Июня 2025 18:08

АрмИнфо. Школьники Армении завоевали одну серебряную и три бронзовые медали на 19-й международной Азиатско-Тихоокеанской онлайн-олимпиаде по информатике (APIO).

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, в олимпиаде приняли участие более 860 учащихся из 36 стран.

Серебряную медаль завоевала ученица 12-го класса физико-математической специальной школы имени Шагиняна Цовак Егорян. Бронзовых медалей удостоились ученик 11-го класса гимназии "Квант" Алекс Григорян, ученики физико- математической специальной школы имени Шагиняна Мартин Хачатрян (12-й класс) и Тигран Мацакян (10-й класс).

Команду Армении возглавили представители факультета информатики и прикладной математики Ереванского государственного университета Армен Андреасян и Самвел Андреасян.

Согласно источнику, призовые места были присуждены с учетом лучших результатов 6-и участников от каждой страны.

Отметим, что 19-я Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по информатике (APIO) прошла с 17 по 18 мая 2025 года в Узбекистане.