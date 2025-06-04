Среда, 4 Июня 2025 18:05

АрмИнфо. Начальник Генштаба Армении, генерал- лейтенант Эдвард Асрян оценивает ситуацию на границе как относительно стабильную.

<Да, выстрелы были (в направлении Сюника-ред.), есть, но они не прицельные. В тех случаях, когда стрельба носит конкретно прицельный характер, мы об этом официально сообщаем>, - сказал Асрян 4 июня в беседе с журналистами в парламенте.

Как указал глава Генштаба, азербайджанская сторона будет всячески открещиваться, <однако на самом деле - это они>.

По оценке армянского МО, стрельба может быть нацелена на то, чтобы оказать психологическое давление на армянских военнослужащих и население приграничных населенных пунктов Армении.

<Факт в том, что мы на это не обращаем внимания, продолжаем нашу службу в обычном режиме, продолжаем разведку всеми имеющимся средствами. В приграничной зоне иной провокационной деятельности не замечено>, - сказал начальник Генштаба ВС Армении.