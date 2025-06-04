Среда, 4 Июня 2025 18:00

АрмИнфо. Срок полномочий президента Арцаха Самвела Шахраманяна на этом посту истек в силу Конституции. Об этом заявил его адвокат Роман Ерицян 4 июня в беседе с журналистами после допроса Шахраманяна в Следственном комитете Армении.

В частности, пояснил он, истечение срока полномочий экс-президента Арцаха Араика Арутюняна само по себе означает прекращение полномочий Шахраманяна. Так, Араик Арутюнян подал в отставку с поста президента Нагорного Карабаха 1 сентября 2023 года. После его отставки Национальное собрание Республики Арцах избирало нового президента с учетом поправок к Конституции, внесенных несколько месяцев назад.

<По состоянию на данный момент нет избранного президента. По моим данным, депутаты НС Арцаха в скором времени изберут нового президента, информация об этом будет опубликована в ближайшее время>, - сказал Ерицян.

На вопрос, не видит ли он связь между этим процессом и интенсивными допросами Самвела Шахраманяна, <ввиду негативного отношения премьера Никола Пашиняна к предстоящим выборам и формированию нового правительства Арцаха в изгнании>, адвокат отметил: <Не думаю>. Однако он не исключил, что в будущем могут начаться надуманные уголовные дела в отношении Шахраманяна.

Он напомнил, что в Азербайджане 30 лет формировались органы местного самоуправления Шуши, Агдама и т.д. Руководствуясь данной логикой, считает он, правительство Арцаха должно быть сформировано и Республика Арцах должна иметь свое представительство. <Не исключено, что через год, два, или 10, 15 лет Республика Арцах продолжит свое существование, также с точки зрения территории, и естественно должна иметь свое правительство>, - резюмировал Роман Ерицян.

Ранее газета Грапарак напомнила об истечении срока полномочий Шахраманяна на посту арцахского президента, отметив, что для парламента Арцаха он может стать единственным кандидатом в президенты республики. Издание указало, что арцахский парламент благодаря недавней поправке в Конституцию может избрать нового лидера в течение 10 дней после окончания срока полномочий действующего президента. Отмечалось, что Самвел Шахраманян намеревался баллотироваться на пост президента Арцаха для сохранения хотя бы формального статуса и <чтобы страница Арцаха не была закрыта>. Однако, по данным газеты, в последние недели Шахраманян подвергается тотальному давлению со стороны властей Армении, которые аргументируют это тем, что <в случае проведения президентских выборов вся ответственность за возможные военные действия Азербайджана против Армении будут нести они (арцахские власти)>. В частности, давление на Шахраманяна оказывал глава Службы нацбезопасности Армен Абазян, который уговаривал его не выдвигать кандидатуру, а одновременно инициировал против судебные разбирательства, чтобы в случае необходимости можно было возбудить против него уголовное дело, уточняет издание.