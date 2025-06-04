Среда, 4 Июня 2025 16:57

АрмИнфо. В ходе третьей конференции "Человеческое измерение 2025", организованной Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Вене 2-3 июня, представитель Азербайджана озвучил явные угрозы в адрес Армении.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе научно-аналитического фонда "Гегард", на конференции в Вене под названием "Инклюзивность как средство поощрения толерантности и борьбы с дискриминацией" прошли сессии, посвященные вопросам борьбы с нетерпимостью и дискриминацией на всеобъемлющей и инклюзивной основе в регионе ОБСЕ. В своих выступлениях представители армянских общественных организаций подняли важные вопросы, касающиеся прав армянских беженцев, военных преступлений, совершенных Азербайджаном, а также уничтожения и присвоения армянского духовно-культурного и религиозного наследия, которые требуют международного внимания и рассмотрения.

Как отмечается в сообщении фонда, в связи с этим представитель Азербайджана в ОБСЕ традиционно пытался прервать и воспрепятствовать выступлениям армянских спикеров. "Но, благодаря усилиям Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, азербайджанской стороне не удалось помешать международному обсуждению проблем, поднятых армянской делегацией", - отмечается в статье фонда.

Однако затем, как пояснили в фонде "Гегард", в ответ на заявления армянской стороны руководитель Азербайджанского института демократии и прав человека (ИДПЧ) Ахмед Шахидов озвучил явные угрозы в адрес Армении. Он заявил, что "во время следующей войны Армения может полностью потерять свой суверенитет, а азербайджанская армия сможет пить турецкий чай в Ереване и молиться в Голубой мечети".

"Шахидов, начиная с фальшивой вежливости, характерной для "турецкой дипломатии", отметил, что карабахский конфликт завершен, и они хотят жить с Арменией в мире как соседи. Однако затем он вновь стал обвинять Армению в реваншизме, следуя риторике президента и властей своей страны", - подчеркивается в статье.

В фонде "Гегард" обратили внимание, что такое поведение азербайджанской стороны является ярким примером истинного "азербайджанского соседства". " Призываем Ахмада Шахидова удовлетворить свое желание провести чаепитие и намаз исключительно на территории Азербайджана", - резюмировали в фонде.

Напомним, что еще в мае 2025 года, пресс-служба "Союза защиты прав беженцев из Нагорного Карабаха" сообщала, что в ходе второй конференции "Человеческое измерение 2025" представитель Азербайджана попытался воспрепятствовать выступлению председателя неправительственной организации СЗПБ НК Андраника Григоряна. Последний, в ходе конференции попытался поднять вопрос защиты прав армян Нагорного Карабаха и преступлений, совершенных Азербайджаном. Однако представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предоставили Григоряну дополнительное слово, тем самым продемонстрировав неприемлемость политики отрицания со стороны Азербайджана.