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 Среда, 4 Июня 2025 16:55
Наира Бадалян

Адвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитного

Адвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитного

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян был допрошен по трем разным уголовным производствам. Об этом заявил его адвокат Роман Ерицян 4 июня в беседе с журналистами после допроса Шахраманяна в Следственном комитете Армении.

Как сообщалось ранее, Самвел Шахраманян был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2023 году по статьям <должностная халатность военнослужащего> и <передача или оставление противнику средств ведения войны>. Дело возбуждено на основании заявлений Самвела Бабаяна, сделанных в эфире Общественного телевидения.  Шахраманян имеет процессуальный статус свидетеля в рамках данного дела. За последние 2 недели Шахраманяна допрашивали 4 раза, следующий допрос назначен на 6 июня.

На вопрос, почему именно сейчас - через 2 года после возбуждения производства был допрошен Шахраманян, адвокат отметил, что с данным вопросом следует обратиться к следователю. По его мнению, возможно, это обусловлено желанием собрать больше информации и после этого начать допрос его подзащитного.

Будучи скованным предварительным следствием Роман Ерицян не стал делиться другими подробностями уголовного производства. Однако на данном этапе, по его словам, нет политического подтекста в интенсивных допросах Самвела Шахраманяна.

Ранее газета <Жоховурд> сообщила, что в рамках того же производства были допрошены полковник Армии Обороны Карабаха, командир воинской части <Ехникер>, Герой Арцаха Карен Джалавян - <Кёх>, а также бывший министр обороны Самвел Бабаян.

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