Среда, 4 Июня 2025 15:09

АрмИнфо. Французский регион Иль-де Франс оказал содействие властям столицы Армении в разработке проекта изменений дорожного движения на нескольких улицах Еревана. Эти изменения будут внедрены с июня и направлены на разгрузку транспортных потоков в городе. Об этом 4 июня на пресс-конференции сообщил начальник управления транспорта аппарата мэрии Еревана Вазген Арутюнян.

Он отметил, что данный проект является продолжением инициативы по внедрению отдельной полосы для автобусов. В частности, планируется создать единый маршрут для автобусных линий, который свяжет несколько административных районов. Общественный транспорт будет двигаться по выделенной полосе, что обеспечит ему преимущество перед другими видами транспорта. По словам Арутюняна, это сделает поездки на автобусах более комфортными и быстрыми.

"В результате совместной работы с нашими французскими коллегами был предложен проект изменения дорожного движения, который также обсуждался с представителями дорожной полиции и Патрульной службы. В ближайшие время мы начнем его реализацию", - отметил Арутюнян.

Касаясь конкретных изменений, он подчеркнул, что автобусные линии, уже действующие до улицы Маштоца, будут продлены до улицы Исакова. Как пояснил начальник управления транспорта, маршрут автобуса с улицы Маштоца будет продолжен до улицы Хоренаци, а затем через улицы Италия и Бейрут к мосту Победы.

Кроме того, как отметил Арутюнян, ожидается изменение схемы движения на улице Сарьяна: там будет введено одностороннее движение в направлении от улицы Лео до улицы Баграмяна, а также от улицы Туманян до части, примыкающей к улице Московян. "Причиной установления одностороннего движения на улице Сарьяна является высокая загруженность этой туристической зоны, где наблюдаются значительные транспортные пробки. Ожидается, что изменения позволят организовать стоянку для автомобилей и обеспечат непрерывность транспортных потоков', - пояснил начальник управления транспорта.

Арутюнян также добавил, что как альтернативное направление для движения с улицы Сарьяна будет предложена улица Маштоца. Он отметил, что изменения на улице Маштоца были внедрены именно в связи с этими нововведениями.

Касаясь того, не приведет ли одностороннее движение на Сарьяна к увеличению загруженности на Маштоца, Арутюнян сообщил о введении запрета на парковку у Крытого рынка на улице Маштоца и на улице Амирян, начиная от Сарьяна и в направлении последнего участка на улице Маштоца.

"Все эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить непрерывность движения на улице Маштоца и предотвратить возникновение пробок", - заверил начальник управления транспорта.

Кроме того, изменения коснутся и улицы Хоренаци, а также улицы Сурб Лусаворич, а на перекрестке с улицей Маштоца будет добавлена одна дополнительная полоса для левостороннего движения. "Изменения уже внедрены на улице Амирян и на перекрестке с улицей Хоренаци", -

добавил Арутюнян.

По части установления запретов на парковку на некоторых участках Арутюнян отметил, что речь идет только о некоторых частях улицы Маштоца и улицы Амирян, которые, как заверил начальник управления, не должны создавать препятствий для жителей этих улиц. Кроме того, по словам Арутюняна, на всех участках и перекрестках, где будут осуществляться изменения в движении, также будут внесены изменения в работу светофоров.

В частности, на улице Маштоца в результате запрета на левосторонний поворот будет проведен мониторинг и установлены новые режимы работы светофоров.

По словам Арутюняна, начать работы планируется с перекрестка улицы Григора Лусаворича и Маштоца, после чего будут внедрены отдельные автобусные линии с улицы Маштоца в направлении моста Победы. Затем также будут осуществлены изменения режимов светофоров и маркировки на дорогах, а после этого начнутся изменения на улице Сарьяна.

При этом реальный результат от внедрения этих изменений, как отметил Арутюнян, будет заметен спустя месяц или полтора. "Наши исследования показывают, что результаты изменений в движении становятся видимыми через месяц, следовательно, ожидать какого-либо результата на следующий день после их внедрения нелогично", - резюмировал Арутюнян.