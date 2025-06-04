Среда, 4 Июня 2025 14:53

АрмИнфо. В 2025 году Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) зарегистрировал 1 лабораторно подтвержденный случай лихорадки Западного Нила в Армении. Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, лихорадка Западного Нила - это трансмиссивное вирусное заболевание, передающееся в основном от комаров. Инфекция не передается от человека к человеку. Она имеет четко выраженную сезонность, с июня по октябрь, из-за благоприятных условий для размножения и распространения комаров.

Примерно у 80% инфицированных людей не развиваются какие-либо симптомы. В ведомстве отметили, что клинические симптомы этого заболевания - головная боль, мышечная боль, сыпь, боль в суставах, головокружение, а в тяжелых случаях менингит, энцефалит, а также признаки поражения центральной или периферической нервной системы.

<Специалисты NCDC продолжают проводить энтомологические исследования среди переносчиков>, - говорится в заявлении.

Напомним, что в 2024 году в Армении было подтверждено 58 случаев заражения вирусом Западного Нила, из коих был госпитализирован 41 пациент. Первый случай заражения был зарегистрирован в нашей стране в августе 2024 года в Арагацотнской области.