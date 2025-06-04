Среда, 4 Июня 2025 12:33

АрмИнфо. В Армении приостановлена деятельность шести производителей мороженого, у которых зафиксированы нарушения. Установлен срок для устранения выявленных проблем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА, результаты исследования образцов, взятых у семи организаций, стали следствием надзора за производством мороженого, инициированного в связи с сезонной активизацией продаж этого продукта.

"Для данных видов продукции будут выданы приказы об уничтожении или отзыва с рынка с запретом на реализацию", - отметили в Инспекционном органе.

Как пояснили в ведомстве, согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", молочный жир можно заменять исключительно заменителем молочного жира, но только в количестве не более 50%.

"В пищевых продуктах, произведенных прошедшими экспертизу хозяйствующими субъектами, доля молочного жира составляет от 1 до 20%, поэтому они считаются опасными и фальсифицированными. Информация об организациях, зарегистрировавших несоответствие по доле молочного жира, будет предоставлена в Комиссию по защите конкуренции", - резюмировали в Инспекционном органе.