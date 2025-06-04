Среда, 4 Июня 2025 11:57

АрмИнфо. Работа, проводимая в рамках процесса либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом, стала предметом разговора, состоявшегося между министром внутренних дел РА Арпине Саркисян и главой делегации ЕС в РА, послом Василисом Марагосом.

Как передает пресс-служба МВД РА, министр, приветствуя Марагоса, указала на тесное и эффективное двустороннее сотрудничество, которое непрерывно расширяется в различных сферах.

В свою очередь, глава делегации ЕС выразил благодарность за теплый прием, подтвердив поддержку Евросоюзом реформ.

В ходе встречи обсуждалась работа, проводимая в рамках процесса либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом, в том числе процесс законодательных реформ и внедрение биометрических паспортов.

Обсуждался также предстоящий визит главы МВД в Брюссель и вопросы повестки дня, которые планируется обсудить в ходе визита.

Стороны также коснулись текущих программ сотрудничества в сферах полиции и спасательных служб и предоставления новой помощи ЕС.