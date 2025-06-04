Среда, 4 Июня 2025 11:22

АрмИнфо. Российско-азербайджанская политико-пропагандистская перепалка продолжается в разных проявлениях. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Дело дошло до того, что в России даже появились опасения, что на каком-то этапе Азербайджан возьмет на себя инициативу по открытию нового фронта против России. Хотя Россия не игнорирует сигналы, поступающие из стран Балтии и Финляндии, по крайней мере на видимом уровне высказываются сомнения относительно поведения Азербайджана. Однако если в конце прошлого года в контексте поражения азербайджанского самолета многие рассматривали российско-азербайджанское противостояние как следствие сложившейся ситуации, то после этого Азербайджан воспользовался этой возможностью, чтобы дистанцироваться от России и инициировать различные провокации против России", - отметил депутат.

Он добавил, что в этой ситуации самое опасное для Армении - не доводить этот конфликт до границ армянского государства, возможность чего нельзя исключать.