Вторник, 3 Июня 2025 20:52

АрмИнфо.Подана жалоба в Комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями Никола Пашиняна о церкви. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил ректор Академии адвокатов Армении Ара Зограбян.

<От Комиссии ожидается возбуждение производства и вынесение заключения о наличии нарушения норм поведения со стороны Никола Пашиняна, занимающего должность премьер-министра РА>, - подчеркнул он.

Зограбян добавил, что находясь на посту главы правительства, Никол Пашинян обязан руководствоваться в своем поведении требованиями Закона <О государственной службе>, а именно: осознание служения обществу, верность общественным интересам, воспитанность и уважительность, добросовестность и объективность.

Коснувшись ругательств Пашиняна в отношении Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и предвзятого отношения к Католикосу Всех Армян, глава Академии напомнил, что в соответствующем Законе РА говорится, что Республика Армения признаёт самоуправление ААЦ в пределах её юрисдикции. Напомним, что на заседании правительства 29 мая, премьер- министр РА Никол Пашинян назвал армянские церкви "чуланом", поручив главе Министерства образования, науки, культуры и спорта разобраться с ситуацией, с учетом того, что церкви являются собственностью государства. Данное утверждение не понравилось духовенству, которое выступило с соответствующим опровержением, что вызвало очередной порыв гнева главы армянского правительства, обрушившимся со своей страницы в Фейсбук с оскорбительными высказываниями в адрес ААЦ и ее главы.