Вторник, 3 Июня 2025 20:49

АрмИнфо. В рамках ежегодной Гамбургской конференции по устойчивому развитию заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян принял участие в закрытой дискуссии высокого уровня в формате круглого стола, где выступил с докладом на тему <Будущее сотрудничества в целях развития>.

Доклад замминистра был посвящён обсуждению вызовов, стоящих перед международной системой развития, и путей их преодоления.

В своём выступлении Абисогомонян затронул новые вызовы, возникающие в международной системе развития, включая стремительное распространение новых цифровых технологий, а также последствия пандемии и изменения климата. Он подчеркнул необходимость внедрения более устойчивых и гибких механизмов финансирования в сфере развития. В контексте вызовов в области здравоохранения было отмечено, что пандемия COVID-19 и её последствия выявили уязвимость глобальной системы здравоохранения и взаимозависимость национальных систем. Была подчеркнута необходимость принятия шагов по укреплению устойчивости глобальных структур здравоохранения. Затрагивая вопросы гуманитарных вызовов, заместитель министра привлёк внимание участников к потребностям насильственно перемещённых граждан из Нагорного Карабаха и необходимости их адресного решения. В этом контексте он подчеркнул важность создания эффективных механизмов предупреждения, реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечение последовательности действий в рамках глобальной гуманитарной системы.

Говоря о вызовах в сфере изменения климата, он указал на необходимость учитывать потребности развивающихся стран, поскольку именно они сталкиваются с наиболее тяжёлыми последствиями изменения климата.