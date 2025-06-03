Вторник, 3 Июня 2025 20:42

АрмИнфо.Армения совершила шаг в будущее протезирования - впервые в нашей стране состоялась операция по остеоинтеграции. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе фонда <Вечная нация>.

Стоит отметить, что остеоинтеграция - это передовая хирургическая методика, при которой протез крепится напрямую к кости, обеспечивая стабильность и подвижность по сравнению с традиционными <гильзовыми> протезами. Подобное хирургическое вмешательство повышает качество жизни пациентов, в частности, улучшает мобильность, снижает болевые ощущения и др.

Состоявшаяся операция ознаменовала собой новый этап в развитии протезирования и реабилитации пациентов в Армении. Примечательно, что она была совершена впервые не только в контексте нашей страны, но и всего региона. В целом подобная методика применяется всего в нескольких странах мира - в Австралии, США, Германии и Польше.

Этот прорыв в медицине стал возможным в Армении благодаря соучредителю фонда <Вечная Нация> д-ру Анне Хачатрян. Последняя пригласила в Армению известного шведского специалиста по остеоинтеграции и основоположника методики д-ра Пера Рикарда Бронемарка.

Хачатрян рассказала, что Фонд в дальнейшем намерен создать в профессиональную базу для оказания высококлассной помощи по остеоинтеграции нуждающимся в этом по всему Кавказу. <В соответствии с миссией Фонда, эта инициатива также носит образовательный характер. Армянские медицинские специалисты получили возможность наблюдать за процедурой и обучаться, что гарантирует применение знаний и навыков в области остеоинтеграции для будущих пациентов в Армении и за её пределами>, - сообщила соучредитель Фонда.

Отметим, что фонд <Вечная Нация> был основан после 44-дневной войны в Арцахе с целью восстановления и повышения уровня медицинского обслуживания в Армении. Деятельность фонда охватывает как экстренную помощь, так и долгосрочные программы в области восстановительной медицины, протезирования и хирургических инноваций.

В течении только первого года с момента основания фонд предоставил 85 высокофункциональных современных протезов 74 учатникам войны, поддержал более 100 операций по спасению и реконструкции конечностей в Армении и Арцахе, а также передал медицинское оборудование на сумму $145,000 в региональные больницы