Вторник, 3 Июня 2025 20:38

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей внешнеполитических ведомств формата Северная Европа-Балтика.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян приветствовал визит и отметил, что в последние годы Армения ведет активный политический диалог со странами Северной Европы и Балтии, состоялся ряд взаимных визитов на высоком уровне.

По словам Никола Пашиняна, сотрудничество развивается также в рамках реализуемых в стране демократических реформ, в частности, в направлении обмена опытом и укрепления институциональных возможностей. Коснувшись отношений Армения-ЕС, премьер-министр отметил, что в настоящее время стороны работают над разработкой новой повестки сотрудничества, которая, как ожидается, придаст новый импульс дальнейшему расширению структурных связей.

Затем премьер-министр ответил на вопросы участников встречи, которые касались мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, процесса демаркации, региональных развитий, развития сотрудничества Армения-ЕС, а также тем международного значения.

Формат "Северная Европа-Балтика" обычно относится к Северо-Балтийской восьмерке (NB8), которая представляет собой формат регионального партнерства. В нее входят восемь стран: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. NB8 - это одно из трех основных сообществ в Северной Европе. В рамках этого формата регулярно проводятся встречи, направленные на укрепление сотрудничества между странами- участницами. Кроме того, существует понятие Балтийского моря, включающее Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Германию, Польшу, Россию и Швецию