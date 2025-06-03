Вторник, 3 Июня 2025 18:01

АрмИнфо. Фальсификация доказательств, манипулирование расследованиями и препятствование правосудию составляют неотъемлемую часть государственной политики Азербайджана. Об этом говорится в официальном заявлении Центрального офиса Ай Дата Бюро АРФ <Дашнакцутюн>.

В связи с этим совместно с Центром международных и сравнительно-правовых исследований был подготовлен доклад на тему <Государственно санкционированная политика Азербайджана по фальсификации и сокрытию доказательств в расследованиях нарушений прав человека>.

Ссылаясь на содержание доклада, в Ай Дат отметили, что независимые международные следственные органы, правовые институты, иностранные эксперты и правозащитные организации раскрыли многочисленные случаи фальсификации Азербайджаном обвинений, манипулирования заключениями судебных экспертиз, сокрытия доказательств и преднамеренного не расследования нарушений прав человека.

В качестве примера, в том числе, приводятся авторитетные международные организации Human Rights Watch (HRW) и Amnesty International , которые также задокументировали этот образ действий Азербайджана, включающий в себя целенаправленные нападения, произвольные аресты и преследования по политическим мотивам как граждан, так и лиц, протестующих против коррупции и заявляющих о нарушениях прав человека властями. <Периодическое преследование лиц, выступающих против государственной политики и защищающих права человека, является частой практикой, применяемой властями Азербайджана., этим Азербайджан стремится замаскировать реальные нарушения. Это свидетельствует о том, что это государство не только не привержено защите прав человека, но и преследует тех, кто их защищает>, - говорится в заявлении.

В АРФД также отметили, что правовые институты Азербайджана действуют на всех уровнях в атмосфере безнаказанности, что обусловлено отсутствием независимости, отказом государственных органов расследовать преступления и их непосредственным участием в сокрытии нарушений прав человека. Эта тенденция наиболее очевидна в протоколах о нарушениях прав человека, совершенных Азербайджаном в отношении армян.

В докладе выражается обеспокоенность и по поводу ухода Международного комитета Красного Креста из Азербайджана. <Мы призываем международное сообщество при рассмотрении всех доказательств и отчетов, представленных Азербайджаном в международных правовых спорах, учитывать задокументированную и систематическую закономерность фальсификации доказательств и препятствования правосудию со стороны Азербайджана>, - отметили в АРФД.

С докладом можно познакомиться по следующей ссылке: (Publications - NGO) .