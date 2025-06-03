Вторник, 3 Июня 2025 16:50

АрмИнфо. Отсутствие рабочих мест и проблемы с безопасностью стали причиной тревожных темпов эмиграции из приграничных сел Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук сигнализирует оппозиционный депутат от парламентской фракции "Армения" Гарник Даниелян.

В рамках визита в приграничные села Хознавар, Вагатур, Хнацах и Карашен Сюникской области он обратил внимание, что после сдачи Бердзора (Лачин) эти населенные пункты оказались в блокаде с трех сторон и теперь находятся под постоянным прицелом врага, подвергаясь регулярным обстрелам. Даниелян также указал на ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются местные жители.

В частности, депутат пояснил, что после войны 2020 года значительная часть пастбищ в Хознаваре, Вагатуре и Хнацахе перешла под контроль Азербайджана. "Сокращены животноводство и пчеловодство: фермеры лишены основных средств к существованию. Фермеры, занимающиеся животноводством, выразили обеспокоенность тем, что в условиях продолжающегося снижения цен на молоко ходят слухи о введении 5% налога на закупаемое молоко. Если эти слухи станут реальностью, многие из них прекратят заниматься животноводством", - добавил Даниелян.

Депутат также обратил внимание на плачевное состояние межобщинных дорог в этих селах и в г.Горис, несмотря на недавние дорожно-строительные работы. Кроме того, по его словам, неблагоприятные условия созданы также для местных жителей, занимающихся торговлей в малых объемах и выживающих в экстремальных условиях. По словам депутата, увеличение налогового бремени ставит их под угрозу закрытия.

"Между тем, несмотря на неблагоприятные социальные условия, были установлены счетчики воды и запрещено использование природных источников, стекающих с гор, чего не было раньше. Я также узнал, что экопатруль штрафует фермеров за сбор веток для подпорок при выращивании фасоли", - продолжил оппозиционер.

В связи с вышеперечисленным Даниелян подчеркнул, что в ходе бесед с местными жителями отмечалось отсутствие перспектив, особенно среди молодежи, которая, по его словам, больше не видит своего будущего в этих населенных пунктах.

"Между тем, села и их жители, оказавшиеся под прицелом врага, должны были чувствовать в своем тылу ежедневное внимание и заботу государства и властей", - резюмировал Даниелян.

Отметим, что приграничные села Сюникской области периодически подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана. Между тем, в Министерстве обороны Армении ограничиваются лишь призывами к азербайджанской стороне расследовать факты обстрелов, не предпринимая при этом никаких иных действий.