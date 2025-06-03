Вторник, 3 Июня 2025 16:15

АрмИнфо. 3 июня председатель комиссии по внешним связям Национального Собрания РА Армении Саркис Ханданян и руководитель группы дружбы Армения- Латвия, Литва, Эстония Арсен Торосян встретились с политическими директорами министерств иностранных дел стран Северной Европы и Балтии и послами, аккредитованными в Армении.

Как передает пресс-служба НС, приветствуя гостей, прибывших в Армению, Саркис Ханданян высоко оценил сотрудничество с североевропейскими и балтийскими странами. Он указал на необходимость задействования использования имеющегося потенциала в различных сферах, а также придал важность визиту глав парламентов этих стран в Армению в начале этого года.

По просьбе гостей председатель комиссии коснулся углубляющихся отношений между Республикой Армения и Европейским союзом.

Представители дипломатических ведомств говорили о важности сотрудничества с Арменией, приветствовали европейские устремления Республики Армения и расширение существующего сотрудничества.

Депутаты Национального Собрания представили результаты текущих переговоров по заключению армяно- азербайджанского мирного договора, отметив, что армянская сторона готова его подписать.

Представители стран Северной Европы и Балтии заявили о заинтересованности в развитии событий в регионе и, в частности, в Армении, и придают важность установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Гости выразили готовность поддержать демократические реформы в Армении.