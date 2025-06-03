Вторник, 3 Июня 2025 16:12

АрмИнфо. В мэрии Еревана считают, что одним из эффективных способов решения проблемы несоблюдения строительными компаниями норм безопасности является значительное увеличение штрафов - в 10 и даже 15 раз. Об этом 3 июня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

При этом он признал, что ранее введенные штрафы не достигли своей цели, так как многие строители предпочитают просто оплачивать незначительные суммы, вместо того чтобы устранять выявленные нарушения. В связи с этим, по словам Костаняна, в мэрии решили инициировать изменения в законодательстве, которые уже обсуждаются на уровне правительства.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что планируется расширение полномочий мэрии: после одного или двух нарушений у властей появится возможность приостановить деятельность строительной компании. Это нововведение, по его словам, будет касаться всех объектов строительства.

"То есть после одного или двух штрафов у мэрии Еревана будет возможность временно приостановить строительство до устранения нарушений. Мы уже представили все необходимые предложения и ожидаем ответа. Надеемся, что после принятия этих решений мы увидим положительные результаты", - подчеркнул Костанян.

Кроме того, пресс-секретарь затронул вопрос частых отключений электроэнергии и воды. Он сообщил о начале работ по модернизации энергосберегающей инфраструктуры в Ереване. В рамках этого проекта на 111 улицах города будут проводиться работы по обновлению сетей, что, по его словам, позволит избежать отключений в малом центре.

"Между тем, со стороны компании <Газпром Армении> осуществляется строительство 15 км сети газопровода, что тоже полностью решит существующие проблемы с газоснабжением", - добавил Костанян.

Касаясь работы компании по водоснабжению "Веолия Джур" и проблем с частыми отключениями воды, пресс-секретарь сообщил о начале модернизации около 72 км водопроводной сети. Эти работы, с его слов, касаются исключительно питьевой воды и должны привести к снижению количества отключений на частных территориях.

"Кроме того, это также приведет к уменьшению потерь воды и изменению графика отключений", - резюмировал Костанян, признав, что летом они получают множество жалоб на отключения водоснабжения.