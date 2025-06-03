Arminfo.info


 Вторник, 3 Июня 2025 16:12
Алине Григорян

В мэрии Еревана считают, что повышение штрафов станет действенной мерой борьбы с нарушениями строительных норм

В мэрии Еревана считают, что повышение штрафов станет действенной мерой борьбы с нарушениями строительных норм

АрмИнфо. В мэрии Еревана считают, что одним из эффективных способов решения проблемы несоблюдения строительными компаниями норм безопасности является значительное увеличение штрафов - в 10 и даже 15 раз.  Об этом 3 июня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

При этом он признал, что ранее введенные штрафы не достигли своей цели, так как многие строители предпочитают просто оплачивать незначительные суммы, вместо того чтобы устранять выявленные нарушения. В связи с этим, по словам Костаняна, в мэрии решили инициировать изменения в законодательстве, которые уже обсуждаются на уровне правительства.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что планируется расширение полномочий мэрии:  после одного или двух нарушений у властей появится возможность приостановить деятельность строительной компании. Это нововведение, по его словам, будет касаться всех объектов строительства.

"То есть после одного или двух штрафов у мэрии Еревана будет возможность временно приостановить строительство до устранения нарушений. Мы уже представили все необходимые предложения и ожидаем ответа. Надеемся, что после принятия этих решений мы увидим положительные результаты", - подчеркнул Костанян.

Кроме того, пресс-секретарь затронул вопрос частых отключений электроэнергии и воды.  Он сообщил о начале работ по модернизации энергосберегающей инфраструктуры в Ереване. В рамках этого проекта на 111 улицах города будут проводиться работы по обновлению сетей, что, по его словам, позволит избежать отключений в малом центре.

"Между тем, со стороны компании <Газпром Армении> осуществляется строительство 15 км сети газопровода, что тоже полностью решит существующие проблемы с газоснабжением", - добавил Костанян.

Касаясь работы компании по водоснабжению "Веолия Джур" и проблем с частыми отключениями воды, пресс-секретарь сообщил о начале модернизации около 72 км водопроводной сети. Эти работы, с его слов, касаются исключительно питьевой воды и должны привести к снижению количества отключений на частных территориях.

"Кроме того, это также приведет к уменьшению потерь воды и изменению графика отключений", - резюмировал Костанян, признав, что летом они получают множество жалоб на отключения водоснабжения. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
День защиты детей с мероприятиями и скидками от Idram JuniorДень защиты детей с мероприятиями и скидками от Idram Junior
Команда IDBank-а и Idram-а посетила Реабилитационный город героевКоманда IDBank-а и Idram-а посетила Реабилитационный город героев
Ара Зограбян: Подана жалоба в Комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями Никола Пашиняна о церквиАра Зограбян: Подана жалоба в Комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями Никола Пашиняна о церкви
Замглавы МИД поднял в Гамбурге вопрос о потребностях насильственно перемещенных граждан АрцахаЗамглавы МИД поднял в Гамбурге вопрос о потребностях насильственно перемещенных граждан Арцаха
Омбудсмен культурного наследия Армянского нагорья сообщил об угрозе уничтожения двух армянских храмов в СтепанакертеОмбудсмен культурного наследия Армянского нагорья сообщил об угрозе уничтожения двух армянских храмов в Степанакерте
Анатолий Белый представит в Ереване музыкально-поэтический спектакль <Часть Жизни>Анатолий Белый представит в Ереване музыкально-поэтический спектакль <Часть Жизни>
Шаг в будущее протезирования: Впервые в Армении состоялась операция по остеоинтеграцииШаг в будущее протезирования: Впервые в Армении состоялась операция по остеоинтеграции
В CEPFA открылась новая кондитерская лаборатория - МОНКСВ CEPFA открылась новая кондитерская лаборатория - МОНКС
Пашинян: Армения и ЕС работают над разработкой новой повестки сотрудничества, которая, придаст новый импульс дальнейшему расширению структурных связейПашинян: Армения и ЕС работают над разработкой новой повестки сотрудничества, которая, придаст новый импульс дальнейшему расширению структурных связей
Материалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокуроруМатериалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Материалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокуроруМатериалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору
Ай Дат опубликовал очередной доклад - <Государственно санкционированная политика Азербайджана по фальсификации и сокрытию доказательств в расследованиях нарушений прав человека>Ай Дат опубликовал очередной доклад - <Государственно санкционированная политика Азербайджана по фальсификации и сокрытию доказательств в расследованиях нарушений прав человека>
Пашинян с главой французского региона Овернь-Рона-Альпы обсудил вопросы многосекторального сотрудничества Армения-ФранцияПашинян с главой французского региона Овернь-Рона-Альпы обсудил вопросы многосекторального сотрудничества Армения-Франция
Политик: у главы армянского государства нет полномочий для вмешательства во внутренние дела церквиПолитик: у главы армянского государства нет полномочий для вмешательства во внутренние дела церкви
Оппозиционер: Отсутствие мер безопасности привели к угрожающим темпам эмиграции в приграничных селах АрменииОппозиционер: Отсутствие мер безопасности привели к угрожающим темпам эмиграции в приграничных селах Армении
Представители стран Северной Европы и Балтии отмечают важность установления долгосрочного мира на Южном КавказеПредставители стран Северной Европы и Балтии отмечают важность установления долгосрочного мира на Южном Кавказе
В мэрии Еревана считают, что повышение штрафов станет действенной мерой борьбы с нарушениями строительных нормВ мэрии Еревана считают, что повышение штрафов станет действенной мерой борьбы с нарушениями строительных норм
В мэрии Еревана объяснили частые аресты в муниципалитете отсутствием аналогичных расследований в других госструктурахВ мэрии Еревана объяснили частые аресты в муниципалитете отсутствием аналогичных расследований в других госструктурах
Вице-спикер НС: новые предусловия Баку создают серьезные препятствия для продвижения мирного процессаВице-спикер НС: новые предусловия Баку создают серьезные препятствия для продвижения мирного процесса
В своей неспособности приобрести новые автобусы мэрия Еревана обвинила оппозициюВ своей неспособности приобрести новые автобусы мэрия Еревана обвинила оппозицию
Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили региональные развитияСпикеры парламентов Армении и Грузии обсудили региональные развития
Комиссия по предотвращению коррупции высказала свою позицию по инциденту между главой МИД и журналисткойКомиссия по предотвращению коррупции высказала свою позицию по инциденту между главой МИД и журналисткой
Глава МИД РА поздравил шейху с выдвижением на пост генсека Всемирной туристской организацииГлава МИД РА поздравил шейху с выдвижением на пост генсека Всемирной туристской организации
Если светские структуры будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении - политологЕсли светские структуры будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении - политолог
Нападки на церковь направлены на ослабление исключительного конституционного статуса ААЦ: Давид АнанянНападки на церковь направлены на ослабление исключительного конституционного статуса ААЦ: Давид Ананян
<Парус надежды> снова поднимается над Севаном<Парус надежды> снова поднимается над Севаном
В Гамбурге обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООН-ХабитатВ Гамбурге обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООН-Хабитат
Мирзоян поздравил Бербок с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООНМирзоян поздравил Бербок с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН
Правозащитник: процесс очернения властями РА Армянской Апостольской церкви носит системный характерПравозащитник: процесс очернения властями РА Армянской Апостольской церкви носит системный характер
Земля в ереванском Ачапняке, стоимостью 18 млн драмов, возвращена государствуЗемля в ереванском Ачапняке, стоимостью 18 млн драмов, возвращена государству
Экс-губернатор Лори занял пост главы полиции АрменииЭкс-губернатор Лори занял пост главы полиции Армении
Мэр Еревана обсудил с мадридским коллегой ключевые направления двустороннего сотрудничестваМэр Еревана обсудил с мадридским коллегой ключевые направления двустороннего сотрудничества
Ложные повестки снижают устойчивость Армении и армян перед лицом враждебных угроз - политологЛожные повестки снижают устойчивость Армении и армян перед лицом враждебных угроз - политолог
Премьер-министр Армении продолжил нападки на Католикоса всех армянПремьер-министр Армении продолжил нападки на Католикоса всех армян
Оппозиционер: в вопросе ААЦ между диктаторами Еревана и Баку сформировался консенсусОппозиционер: в вопросе ААЦ между диктаторами Еревана и Баку сформировался консенсус
М.Григорян: между Арменией и Италией сформировался высокий уровень политического диалогаМ.Григорян: между Арменией и Италией сформировался высокий уровень политического диалога
Заявление ААЦ: нападки на Церковь явно совпадают с клеветой азербайджанской пропагандистской машиныЗаявление ААЦ: нападки на Церковь явно совпадают с клеветой азербайджанской пропагандистской машины
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Пашинян ознакомился с лабораторными возможностями ЕГУПашинян ознакомился с лабораторными возможностями ЕГУ
В селе Ягдан будет восстановлен мост XIII векаВ селе Ягдан будет восстановлен мост XIII века
В Армении пройдут Дни европейской археологииВ Армении пройдут Дни европейской археологии
В Армению запрещен ввоз более 200 тонн арбуза - выявлены нарушенияВ Армению запрещен ввоз более 200 тонн арбуза - выявлены нарушения
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Делегацию Армении на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе возглавит вице-премьер РАДелегацию Армении на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе возглавит вице-премьер РА
Политолог: Ирану предстоит пройти очередное испытание в непростое времяПолитолог: Ирану предстоит пройти очередное испытание в непростое время
В Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничествуВ Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничеству
Губернатор Лори подал в отставку: СМИ пророчат ему пост главы полиции АрменииГубернатор Лори подал в отставку: СМИ пророчат ему пост главы полиции Армении
Жанна Андреасян: Мы можем вместе проводить обсуждения разных проблем, иметь разногласия, но используя при этом богатый словарный запас нашего языкаЖанна Андреасян: Мы можем вместе проводить обсуждения разных проблем, иметь разногласия, но используя при этом богатый словарный запас нашего языка
Армения получит стипендии для обучения в ИндииАрмения получит стипендии для обучения в Индии
В Улан-Баторе состоялись переговоры Президентов Туркменистана и МонголииВ Улан-Баторе состоялись переговоры Президентов Туркменистана и Монголии
Вице-спикер НС представил немецкой делегации детали мирного договора между Арменией и АзербайджаномВице-спикер НС представил немецкой делегации детали мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
В Армении двое иностранцев арестованы за контрабанду 10 кг наркотиковВ Армении двое иностранцев арестованы за контрабанду 10 кг наркотиков
Начальник полиции Армении Арам Ованнисян распрощался с должностьюНачальник полиции Армении Арам Ованнисян распрощался с должностью
Посол Франции: Децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией приобрело стратегическое значениеПосол Франции: Децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией приобрело стратегическое значение
"Армянский дом": Риторика армянских властей против Армянской церкви, приведет к обесцениванию всей государственной, политической и общественной системы
Фонд Фонд "Гегард": В то время, как в Шуши проходит детский фестиваль, тысячи детей из Арцаха лишены возможности расти на своей родине
В Японии открылся первый в Азии центр TUMO - TUMO GunmaВ Японии открылся первый в Азии центр TUMO - TUMO Gunma
Депутат НС: Армения признательна Франции за принятие после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе принципиального решенияДепутат НС: Армения признательна Франции за принятие после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе принципиального решения
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>





Сессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионеСессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионе