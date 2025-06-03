Вторник, 3 Июня 2025 15:56

АрмИнфо. Пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян утверждает, что уровень коррупции в столичном муниципалитете не отличается от ситуации в других государственных органах. Об этом он заявил 3 июня на пресс- конференции в Ереване. "Если бы в других государственных структурах проводились аналогичные расследования, журналисты не имели бы поводов для новых статей", - заявил пресс-секретарь мэрии.

Он подчеркнул, что мэрия Еревана придерживается четкой позиции: любое проявление коррупции должно быть должным образом расследовано, независимо от должностного лица, к которому оно относится. Однако, по его словам, есть определенная обеспокоенность по поводу расследований по части предполагаемых правонарушений со стороны сотрудников мэрии. В этом ключе Костанян отметил, что последние аресты вызывают у них вопросы относительно их причин.

"Речь идет о бывшем начальнике Управления градостроительства и земельного контроля. В некоторых случаях мы согласны с решениями, однако в тех случаях, о которых я упомянул, мы считаем, что аресты некоторых сотрудников вызывают вопросы", - отметил Костанян.

Напомним, что в последнее время в мэрии Еревана участились случаи арестов. Так, 6 февраля 2025 года были задержаны несколько сотрудников муниципалитета в рамках уголовного дела о коррупции в мэрии Еревана. Среди них - начальник Управления охраны общественного порядка Арам Гюльзадян, его заместитель Арам Айвазян и начальник территориального отдела Микаел Гимоян. Четвертым арестованным стал экс-начальник Управления градостроительства и земельного контроля Роберт Дарбинян.

8 апреля, в Антикоррупционном суде сообщили, что на два месяца арестован начальник управления коммунального хозяйства мэрии Еревана Арсен Кароян. Он был задержан по предполагаемому делу о взяточничестве.

Затем, 20 апреля в СМИ распространилась информация о том, что Служба национальной безопасности задержала двух сотрудников администрации Шенгавита, подозреваемых в получении взяток. 15 мая в армянском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что 11 сотрудников административного района Шенгавит были задержаны по подозрению во взяточничестве сотрудниками Антикоррупционного комитета. Позже пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян заявил, что лишь один из 11 задержанных Антикоррупционным комитетом по подозрению во взяточничестве является действующим сотрудником столичного административного округа Шенгавит. После этого Костанян отредактировал свою публикацию, заверив, что среди всех задержанных нет действующих сотрудников. Он также уточнил, что тот сотрудник, о котором шла речь в его предыдущем сообщении, был уволен с должности еще в апреле текущего года.

21 мая пресс-секретарь Антикоррупционного комитета сообщила, что арестованы задержанные накануне сотрудники мэрии Еревана и министерства внутренних дел Армении. Она тогда отметила, что двое арестованных должностных лиц мэрии Еревана обвиняются в получении взяток.