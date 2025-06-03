Вторник, 3 Июня 2025 15:41

АрмИнфо. Пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян обвинил оппозиционные силы в том, что они стали причиной неспособности столичного муниципалитета приобрести 30 из обещанных 45 новых троллейбусов. Об этом он заявил 3 июня на пресс-конференции в Ереване.

Костанян пояснил, что после внедрения новой билетной системы мэрия столкнулась с проблемой: граждане начали уклоняться от оплаты проезда, поддавшись призывам оппозиционных деятелей в связи с повышением тарифов. В результате, по его словам, было собрано всего 6 миллиардов 30 миллионов драм.

"Это привело к тому, что из обещанных 45 новых троллейбусов 30 мы не сможем приобрести. Более того, есть вероятность, что и оставшиеся 15 троллейбусов также не удастся закупить, что станет для наших оппозиционных коллег очередным поводом обвинить нас в невыполнении обещаний. Хочу подчеркнуть, что это именно следствие тех заявлений, когда людей призывали не платить", - отметил Костанян.

Между тем, он заверил, что любые изменения в общественном транспорте, инициированные мэрией Еревана, направлены на улучшение транспортной сети за счет дополнительных средств. Однако, как подчеркнул Костанян, невыплаты за проезд создали определенные проблемы с бюджетом. При этом он уточнил, что мэрия не намерена жертвовать финансированием других областей ради улучшения общественного транспорта. В этом ключе Костанян напомнил о предложении ввести штрафы для тех, кто не оплачивает проезд, отметив, что это предложение остается в повестке дня мэрии, но требует решения со стороны Национального собрания Армении.

Касаясь намерения подачи обжалования мэрией Еревана, связанной с решением суда по поводу <красных линий> (платных парковок на улицах), пресс-секретарь посетовал на то, что разгрузка улиц от личного транспорта не произошла именно по причине недостаточного повышения тарифов на парковки. "Большинство сейчас жалуются именно на повышение парковочных цен, а не на то, разгрузились улицы или нет", - размыто прокомментировал Костанян.

При этом пресс-секретарь мэрии заверил, что <красные линии> были введены для разгрузки центральных улиц и реализации ряда изменений, в том числе и в системе общественного транспорта. "Считаю, что хотя работа мэрии пока не налицо, я уверен, что с увеличением количества отдельных автобусных линий все убедятся в необходимости этих изменений", - резюмировал Костанян.

Напомним, что административный суд Еревана 23 мая с г постановил, что столичная мэрия никоим образом не доказала, что повышение платы, установленной в городе для "красных линий", связано с улучшением качества оказываемых услуг. Более того, суд счел неправомерным то, что муниципалитет обусловил свое решение намерением разгрузить дороги. В связи с этим, пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян заявил, что мэрия обжалует постановление Административного суда о признании недействительными некоторых положений решения столичного муниципалитета о повышении тарифов для "красных линий".