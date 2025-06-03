Вторник, 3 Июня 2025 15:32

АрмИнфо. Комиссия по предупреждению коррупции подвергла семантическому анализу слова и выражения, использованные министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время его перепалки с журналисткой 13 марта 2025 года.

Инцидент произошел после заседания правительства. Когда министр отказался от интервью, журналистка спросила: <Вы только турецким партнерам даете интервью, господин Мирзоян?>. В ответ он подошел к ней и заявил, что считает ее поведение грубым, непрофессиональным и недопустимым. На замечание о том, что он говорит с рукой в кармане, Мирзоян ответил: <Замолчите, я отвечаю>. После этого глава МИД заявил: <Я считаю то, что вы сказали, крайне некультурным, невоспитанным и непрофессиональным. Это не журналистская деятельность, это политическая акция, стыдитесь>.

Комиссия пришла к выводу, что высказывания Арарата Мирзояна не носили откровенно оскорбительного характера. Они, согласно заключению, представляют собой мягкий упрек, направленный не на унижение личного достоинства журналистов, а на оценку их действий или слов.

<Реакция Арарата Мирзояна по своему содержанию, интонации и характеру были созвучны или соответствовали поведению журналистов, принимая во внимание напряженную общественную ситуацию, связанную с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями и государственной политикой в этом направлении, а также тот факт, что вопрос журналиста, ответ, был задан вне интервью, носил провокационный характер и был воспринят Араратом Мирзояном как заявление политического характера>, - говорится в отчете комиссии по итогам анализа публикаций в СМИ за первый квартал 2025 года.

Таким образом в комиссии посчитали, что <мягко выраженная порицательная и укоризненная критика, не содержащая личных оскорблений, вытекающая из контекста ситуации и соответствующая поведению журналиста, не может быть квалифицирована как неуважительное поведение>.